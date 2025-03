BH: temporal destrói uma das principais ruas do Barreiro

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte nessa terça-feira (18/3) causaram estragos para moradores do bairro Milionários, na região do Barreiro. A Rua Davi Fonseca, importante via de ônibus da regional, teve parte do asfalto arrancado pela força das chuvas.

Segundo registros da Defesa Civil, a região do Barreiro registrou, em duas horas de temporal, um quarto do esperado para o mês, alcançando 25,7%, com 50,8 mm. Já na quarta, a região acumulou mais 5 milímetros de chuva, segundo dados oficiais. De acordo com a Cemig, durante o último temporal, a cidade registrou um raio a cada cinco minutos.

A dona de casa Merânia Ferreira, conhecida como Dona Miriam, de 77 anos, que mora na rua há mais de 50 anos, conta que o problema é recorrente e dificulta a vida dela e da família.

“Esse tanto de asfalto pra cima, o meu passeio arrebentado… sempre acontece, nem é novidade pra gente”, contou. Para ela, o que facilitou que o problema fosse resolvido foi que o filho, também morador da casa, trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte. Ele tirou fotos e mandou para o chefe, que assegurou que a rua seria arrumada. “Se não fosse assim, acho que iria demorar mais, né?”.

A senhora Merânia Ferreira (77) e o senhor Hélio de Souza (86) contam que moram na região há mais de 50 anos e convivem com o problema desde sempre Giovanna de Souza/EM/D.A. Press

“É a enchente das goiabas!”, comentou a senhora, enquanto lavava o quintal. Ao Estado de Minas, ela contou que, sempre que chove nessa intensidade, ela gasta muita água e sabão na limpeza de casa. “É tudo água contaminada, não dá pra ficar aqui. Ainda mais a gente com cachorro em casa, é perigoso”, contou.

A situação é vivida também pelo aposentado Hélio de Souza, de 86 anos, morador do bairro há 51. Segundo ele, já foram feitas diversas intervenções pela prefeitura nas ruas do bairro, com contenções e escoamento, mas não são o bastante. “A chuva é tanta que detona tudo”, comentou.

A mulher de Hélio, Mara Rute Lima, de 79 anos, complementa: “Todo ano acontece isso, quando eu dirigia eu tinha até medo. E sempre me desrespeitaram no volante, como se eu não tivesse capacidade de passar nos buracos só por ser mulher. Mas olha, com criança no carro, como que se arrisca?”, desabafa.

Durante a manhã desta quarta (19), a rua estava sendo limpa por tratores da PBH desde a esquina com a Rua Divisa Santa, na entrada do bairro, seguindo por três quarteirões.

“Vamos limpar tudo até aqui em cima, na esquina com a Salvador Pirri. Daí depois é com outra equipe, que vem com o asfalto”, explicou o operador de máquina funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte. O órgão foi consultado sobre o calendário de reforma na rua, mas ainda não retornou.

Mudança em linha de ônibus

A linha 3054, que faz o trajeto Milionários/Centro, também foi prejudicada pela chuva. Isto porque o ponto final da linha é localizado na Rua Dona Lalá Fernandes, no quarteirão entre a Rua Davi Fonseca e a Rua Amilcar Cabral, e normalmente passa pela Rua Divisa Santa no início do percurso.

Até que a rua seja arrumada, o ônibus precisa fazer outro trajeto. “Como ali embaixo tá interditado, a gente sobe pela Salvador Pirri, vira na Amílcar Cabral e desce de novo na Lalá Fernandes”, contou o motorista da linha, Paulo Antônio, de 55 anos. "Está horrível! As ruas do lado não têm costume de passar ônibus, e aí 'tô tendo que descer pra pedir pra carros e caminhões abrirem caminho", reclamou.

A BHTrans foi acionada para mais informações sobre a mudança do trajeto dos ônibus, mas também não havia respondido até a publicação desta matéria.

Veja como ficou a rua em razão das chuvas