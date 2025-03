Itabirito: homem apontado como gerente do tráfico é preso durante operação

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 23 anos, apontado como gerente do tráfico no Bairro Praia, em Itabirito, Região Central de Minas Gerais, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (21/3). A detenção fez parte da operação Força Total.



De acordo com a Polícia Militar, a ofensiva teve objetivo de combater o tráfico e marcar presença policial no território popularmente conhecido como Favelinha do Praia. No local, os militares encontraram um grupo de homens que, ao avistarem a viatura, fugiram.

Durante a tentativa de escapar da abordagem, um dos suspeitos deixou cair uma sacola com uma arma e drogas. Ele foi alcançado mais à frente.

Ainda conforme relato dos policiais, o homem resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os militares. Mesmo assim, ele foi contido e detido. Com ele foram apreendidos três carregadores para pistola Taurus calibre 380, seis munições calibre 38 intactas, 29 munições calibre 380, uma faca artesanal com 18 centímetros de lâmina, uma pistola Taurus e um revólver que havia registro de furto em 6 de outubro de 2024.

Além do armamento, também foram encontrados 52 pinos de uma substância semelhante a cocaína, duas buchas de substância semelhante à maconha, 12 pedras de substância semelhante a crack, uma balança de precisão e R$ 2.729 em dinheiro.

Para o capitão Antônio, comandante da 250ª Cia da PM, a prisão do suspeito é significativa para a redução de crimes violentos na região. “Nós conseguimos prender um alvo de grande periculosidade, já como alvo prioritário no município de Itabirito [...] A Polícia Militar continua com o seu papel na proteção do povo mineiro”.