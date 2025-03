Operação desbarata quadrilha de tráfico de drogas em Resplendor

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Sete pessoas foram presas, nesta quinta-feira (20/3), com a deflagração, da Polícia Militar, da Operação Força Total, um trabalho conjunto entre a Polícia Militar de MG e a do Espírito Santo, Ministério Público de MG, em Resplendor, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. Os presos são três homens e uma mulher. Três adolescentes foram apreendidos.

A Operação Força Total está em sua 13ª Edição e os objetivos são aumentar a segurança no campo e desarticular uma associação criminosa envolvida no tráfico de drogas, que também utilizava menores para a comercialização de entorpecentes.

Na ação foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, resultando em três prisões em flagrante e na apreensão de três menores de idade.

Na operação, foram apreendidas drogas (cocaína, maconha e ecstasy), além de dinheiro em espécie e também em moeda estrangeira, uma balança de precisão, munições, celulares, utensílios para o preparo e a comercialização de entorpecentes.

Participaram da operação 29 policiais, incluindo dois militares do Espírito Santo, acompanhados do cão farejador “Químico”. A ação teve o suporte de sete viaturas.

A relação de drogas e material apreendidos consta de 72 pedras de crack, cinco tabletes de maconha; oito buchas de maconha; quatro pedaços de maconha; uma porção de maconha; duas barras prensadas de maconha: 45 comprimidos de ecstasy, seis papelotes de cocaína; dois HTs; sete celulares; uma balança de precisão; R$ 166,00 e US$ 20, ambos em dinheiro.