Empresária que pulou de prédio para fugir do marido faz alerta às mulheres

Luiz Otávio Barbosa e Alexandre Carneiro

Fevereiro deste ano ficará marcado na memória da empresária Jhenipher Sabriny de Oliveira, de 31 anos. Após ser ameaçada com uma faca pelo companheiro, dentro do apartamento onde moravam, ela pulou pela janela, caindo de uma altura de cerca de 7 metros. Jhenipher ainda se recupera das fraturas nos pés, braços e bacia, causadas pela queda.

Embora o caso tenha ocorrido em fevereiro, Jhenipher Sabriny de Oliveira não denunciou imediatamente o agora ex-companheiro. Após a queda, ele a levou ao hospital e a acompanhou por alguns dias. Foi apenas após ele deixar o quarto que ela encontrou forças para denunciá-lo.

"O Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, me deu todo o suporte", lembra Jhenipher. Ela conta que a equipe médica providenciou a mudança de quarto e impediu o retorno do agressor. Com o apoio de familiares, obteve uma medida protetiva contra ele, que fugiu em seguida. Agora, a empresária afirma que busca justiça.

"Preciso que ele seja preso", desabafa Jhenipher. "Não vou aceitar que isso fique impune; eu quero justiça", complementa. Apesar de ainda aguardar a captura do ex-companheiro, ela deseja que o caso sirva de alerta para outras mulheres. "Eu não fui mais um número, não vou ser, e muitas outras vão escapar também", afirma.

Como o crime ocorreu?

De acordo com o relato de Jhenipher, o então companheiro exigia dela a quantia de R$ 10 mil, que deveria ser depositada na conta da empresa onde trabalhavam. Ela recusou, uma vez que o valor seria destinado ao pagamento de despesas do negócio, incluindo o aluguel. Diante da negativa, o homem pegou uma faca e ameaçou matá-la.

Em um momento de distração do agressor, Jhenipher, em um ato de desespero, saltou pela janela de um dos cômodos. O caso ocorreu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O suspeito foi denunciado ao Ministério Público de Minas Gerais e à Polícia Civil. Um mandado de prisão por tentativa de feminicídio foi emitido, mas ele segue foragido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia