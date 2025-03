Secretário de Esportes de cidade mineira é preso por esfaquear homem

O secretário de Esportes de Três Pontas, Celso Vitor Fernandes Júnior, foi preso por esfaquear um homem durante uma briga na noite dessa quarta-feira (19/3), no Bairro Aristides Vieira de Mendonça, na cidade do Sul de Minas. O caso foi registrado como lesão corporal.

Segundo o boletim de ocorrência, a briga começou devido a uma negociação para operação de um bar dentro de um ginásio poliesportivo da prefeitura de Três Pontas.

Na noite dessa quarta, Celso foi até a casa da vítima, de 40 anos, onde eles discutiram. Em determinado momento, o secretário se dirigiu ao carro, pegou um facão e golpeou a vítima no braço direito, na mão esquerda e no lado esquerdo do tórax.

Depois disso, o secretário entrou no veículo e fugiu. Após rastreamento na região, Celso foi preso em flagrante.

Segundo relato do secretário, a vítima entrou em contato com ele para requerir a operação do bar, mas Celso explicou que uma outra pessoa já estava à frente do estabelecimento há dois anos. Depois disso, a vítima passou a ameaçar o secretário via aplicativo de mensagens.

Na noite de quarta, Celso disse que foi até a casa da vítima para conversar e encerrou o depoimento. O secretário foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

A reportagem do Estado de Minas tenta contato com a defesa do secretário e aguarda retorno.