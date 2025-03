Prisão de menor de idade leva a quadrilha de tráfico de drogas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A prisão de um menor de idade, de apenas 16 anos, levou a Polícia Militar a detectar e identificar integrantes de uma quadrilha do tráfico de drogas, responsável por parte da distribuição de drogas em Guanhães, no Vale do Aço, na última terça-feira.

Uma patrulha da PM percorria as ruas da cidade e, ao chegar à Rua Café, no Bairro Alvorada, observou um adolescente que, ao avistar os militares, mudou de direção, o que chamou a atenção dos policiais, que saíram do seu encalço.

O adolescente foi cercado e capturado. Em poder dele, os policiais encontraram uma pedra de crack. Pelo fato de o jovem ser conhecido pelo envolvimento com drogas, os policiais foram até a casa onde ele mora.

Lá, encontraram, em um guarda-roupas no quarto do menor, 21 pedras de crack, meia barra de maconha, 10 mil microtubos vazios, uma faca, uma bucha de farelo de crack e uma bucha de maconha.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, o menor é integrante de uma Orcrim (organização ciminosa), responsável por repartir e distribuir drogas em biqueiras de Guanhães.

A partir da apreensão do menor, os policiais militares chegaram a outros dois integrantes da facção, um de 26 anos de idade, vulgo “Caixote”, e outro de 27 anos, conhecido como “Keke”. Todos foram levados para a Delegacia de Guanhães.