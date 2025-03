Mulheres com dez quilos de maconha em casa vão parar na delegacia

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida, e uma mulher, de 18, presa com ao menos dez quilos de maconha escondidos em casa no Bairro Esperança, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

A Polícia Militar (PMMG) chegou até o endereço das suspeitas com a ajuda de uma denúncia, que informou que as mulheres estavam guardando a droga em uma casa da Rua Ouro Preto.

Os militares flagraram o momento em que um motociclista chegou ao local com uma mochila cheia e entregou para uma das mulheres. Ela retirou o que aparentava ser uma barra de maconha e guardou de volta na mochila, que foi devolvida vazia ao motociclista minutos depois. O motociclista fugiu antes de ser abordado.

Os policiais, então, foram até a casa onde as duas mulheres estavam e localizaram dez quilos de maconha em uma caixa de papelão.

Uma delas disse não saber do que se tratava, enquanto a outra confirmou que estava guardando as drogas, mas não soube informar para quem.

As duas foram levadas para a delegacia, com a adolescente sendo acompanhada por sua representante legal.