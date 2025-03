Vídeo: ônibus do Move pega fogo em avenida de BH

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um ônibus da linha 62 (Venda Nova/Savassi) pegou fogo na tarde deste sábado (22/3) em frente à estação do Move Sagrada Família, na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. Imagens feitas pela reportagem e por testemunhas mostram o incêndio que gerou chamas altas e intensa fumaça preta.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o coletivo estava sem passageiros e ninguém ficou ferido. Equipes da corporação permanecem no local para conter as chamas, e a Guarda Civil Municipal também se encontra no local para auxiliar na ocorrência.

A BHTrans informou que investiga as causas do incêndio, mas uma das hipóteses é que o fogo tenha começado devido a um problema no sistema de ar-condicionado do veículo. O trânsito na região foi afetado.

O caso segue sob investigação para determinar as circunstâncias exatas do incêndio.

