MG: 621 cidades estão em alerta amarelo para chuva intensa

Belo Horizonte e outras 620 cidades estão em alerta amarelo para chuva intensa neste sábado (22/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Mais cedo, a Defesa Civil da capital também emitiu um alerta para pancadas de chuva no decorrer do dia. O comunicado fala em até 30 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O órgão alerta para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 km/h. Apesar disso, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A previsão do tempo já indicava que o primeiro fim de semana de outono na capital seria de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, raios e ventos ocasionais. A temperatura mínima registrada em BH neste sábado (22/3) foi de 18ºC e a máxima é estimada em 28ºC.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Cidades do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Oeste de Minas, Noroeste de Minas e Norte de Minas estão no alerta. Veja a lista:

