Alagro Summit: evento em BH discute combate à fome e transição energética

Nesta terça-feira (25/3), Belo Horizonte receberá o Summit Conference, evento realizado pela Academia Latino-Americana do Agronegócio (Alagro). Por meio de palestras e debates, o evento abordará temas como o combate à fome, a transição da matriz energética, entre outros assuntos diretamente relacionados ao agronegócio.

Entre os outros assuntos que serão abordados durante o evento estão os impactos da reforma tributária no agronegócio, a segurança minerária, os biofertilizantes e até a influência do atual cenário geopolítico no setor. O Summit Conference começa às 8h e vai até às 19h.

Entre as autoridades presentes no evento estarão o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que participará de um painel com representantes da Polícia Militar; o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; o senador Rodrigo Pacheco (PSD); o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela; além de membros das Federações da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg) e das Indústrias (Fiemg), que também comparecerão ao Summit Conference.

Serviço

Evento: Summit Conference, realizado pela Academia Latino-Americana do Agronegócio (Alagro)

Local: Renaissance Work Center, na Rua Paraíba, nº 550, Bairro Funcionários, Belo Horizonte

Data e hora: Dia 25/3, terça feira, das 8h às 19h.

