Chuva? Veja a previsão para o 1° fim de semana de outono em BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O primeiro fim de semana de outono em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, raios e ventos ocasionais, segundo a Defesa Civil municipal.

A temperatura mínima registrada na capital neste sábado (22/3) foi de 18ºC e a máxima é estimada em 28ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.

A previsão do tempo indica que o domingo (23/3) será de céu encoberto com chuvisco durante todo o dia. A temperatura fica entre 17ºC e 29ºC.

A previsão em Minas

Também neste fim de semana, o tempo ainda segue instável no Noroeste e Oeste mineiro, por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas que atuam sobre o Brasil Central.

O céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Oeste. Nas demais regiões de Minas, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A temperatura máxima prevista no estado é de 37ºC no Norte mineiro e a mínima registrada neste sábado (22/3) foi de 11ºC no Sul de Minas.