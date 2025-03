BH está sob alerta de chuva forte nesta sexta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte está sob alerta de chuva forte até a manhã de sábado (22). De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 40 milímetros (mm) com rajadas de vento em torno de 50 km/h.