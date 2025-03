Nova ocupação do Rainha da Sucata é celebrada com apresentação musical

O Rainha da Sucata, oficialmente nomeado Edifício Tancredo Neves, costuma chamar a atenção de quem passa pela Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH. Com seu estilo pós-moderno, cores e materiais diversos, o prédio destoa das demais edificações do Circuito Liberdade. No final da tarde de ontem (21/3), o Rainha da Sucata também atraiu muitos olhares, mas dessa vez, pela música que ecoava do teatro de arena externo do prédio. A apresentação celebrava a inauguração da sede do Programa de Formação Continuada Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Parte do Circuito Liberdade, complexo cultural referência na capital mineira, o Rainha da Sucata foi cedido ao TJMG pelo Governo de Minas em novembro de 2023. Antes da concessão, o prédio foi desocupado em maio daquele ano, de acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). A recepção dos alunos do programa musical neste ano marca a reabertura das portas do emblemático edifício, cuja história é marcada por diferentes ocupações.

A cerimônia realizada nesta sexta-feira contou com a apresentação de parte dos membros da Orquestra Jovem e do Coral Infantojuvenil, sob regência da maestrina Luciene Villani, que também é coordenadora pedagógica do projeto. Estiveram presentes o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior, o coordenador e idealizador do projeto, desembargador Wagner Wilson Ferreira, e a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras.

Parte dos participantes do Programa de Formação Continuada Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do TJMG se apresentaram no teatro de arena do Rainha da Sucata nesta sexta-feira (21/3) Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Parte dos participantes do Programa de Formação Continuada Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do TJMG se apresentaram no teatro de arena do Rainha da Sucata nesta sexta-feira (21/3) Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Parte dos participantes do Programa de Formação Continuada Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do TJMG se apresentaram no teatro de arena do Rainha da Sucata nesta sexta-feira (21/3) Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Gabriella Hadassa, Emanuelle Martins, Luisa Mambelli e Priscila Valverde são violinistas da orquestra jovem Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Inauguração da sede do Programa de Formação Continuada Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG O Rainha da Sucata foi cedido ao TJMG pelo Governo de Minas em novembro de 2023 Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG A cerimônia contou com apresentação de parte dos membros da Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil, sob regência da maestrina Luciene Villani Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Voltar Próximo

O desembargador Luiz Carlos de Azevedo reconheceu a relevância do prédio, que chamou de um dos endereços mais emblemáticos da capital mineira. “Com uma sede própria e um local carregado de simbolismo, esse projeto está fadado a se expandir. Ganharemos mais visibilidade e os meninos e as meninas certamente terão mais oportunidades de mostrar seus esforços e talentos para a coletividade. Também vamos nos beneficiar do ambiente de ebulição cultural que predomina no Circuito Liberdade”, afirmou o presidente do TJMG.





Orquestra e coral

Em discurso, o desembargador Wagner Wilson Ferreira celebrou a nova sede do projeto, que considera um avanço em relação ao antigo espaço. O coordenador do Programa de Formação Continuada também destacou a importância social da iniciativa, que é integrada por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. “A música tem o poder de transformar realidades, dar voz a quem muitas vezes é silenciado e criar oportunidades para um futuro melhor”, afirmou.

Atualmente, o programa conta com 420 participantes. Desde sua criação, em 2011, mais de 2 mil jovens e crianças integraram o Programa de Formação Continuada Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil. No Edifício Tancredo Neves, na Avenida Bias Fortes, as aulas de música do projeto começaram oficialmente em 10 de fevereiro deste ano, e os ensaios das orquestras, em 10 de março. Em meados de janeiro, teve início a mudança e a instalação da administração.

Para Luciene Villani, a nova sede é uma das provas de que “o programa está indo no caminho certo.” A maestrina disse estar muito feliz, especialmente porque o projeto precisava de um espaço maior para acomodar os alunos.

As violinistas Priscila Valverde, de 28 anos, Gabriella Hadassa, de 18, Emanuelle Martins, de 17, e Luisa Mambelli, de 20 anos, também concordam que o Rainha da Sucata é um espaço mais adequado para ser sede do programa e elogiaram a mudança. “A gente não tinha espaço para comportar todos os alunos da nossa orquestra nos ensaios e apresentações. Agora, temos um espaço que nos acomoda de forma confortável, com muito mais possibilidades de atender, não só nossos alunos, mas o público em geral”, afirmou Priscila, que faz parte da orquestra há 12 anos. Antes, a sede do programa era no Edifício Mirafiori.

Emanuelle também acredita que o novo espaço possibilita o crescimento do projeto e considerou o Rainha da Sucata o ambiente perfeito. “É um ambiente artístico, com exposições, danças e agora música”, disse.

Rainha da Sucata

Projetado por Éolo Maia e Sylvio de Podestá, o Edifício Tancredo Neves foi inaugurado na década de 1990. Desde sua construção, o Rainha da Sucata divide opiniões. Há quem considere o prédio bonito e ousado, mas outros o chamam de feio, especialmente por destoar das demais edificações do entorno.

O polêmico prédio tem uma história marcada pelo “abre e fecha”. De acordo com o Governo de Minas, a finalidade original do Edifício Tancredo Neves era dar suporte ao setor de turismo do estado. No entanto, em 1991, a edificação se tornou o Museu de Mineralogia Professor Djalma Andrade.

Em março de 2010, com a inauguração do Museu das Minas e do Metal, também parte do Circuito Liberdade, todo o acervo que estava no Rainha da Sucata foi transferido. De acordo com a Secult, entre 2010 e 2013, o prédio foi sede do Circuito Cultural Praça da Liberdade, hoje denominado Circuito Liberdade. Em 2013, o Rainha da Sucata foi fechado para reformas e reaberto apenas em abril de 2017.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em abril de 2017, o espaço passou a ser o Centro de Informação ao Visitante (CIV) e a sede do Hub Minas Digital. A Secult informou que as atividades do Hub Minas encerraram em 2019. Em 2020, mais uma vez o Rainha da Sucata foi ocupado com outra função. Em novembro daquele ano, o prédio passou a ser a Casa Funarte Liberdade, gerido pela Fundação Nacional de Artes. A casa ficou aberta por cerca de três anos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor