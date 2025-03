MG: empresário agride esposa e a obriga a esconder hematomas

Um empresário de 48 anos foi preso, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, suspeito de agredir a esposa, de 45, e obrigá-la a se maquiar para esconder os hematomas. O caso foi descoberto nessa sexta-feira (21/3), depois de uma denúncia anônima, que alertou a Polícia Militar (PM) sobre gritos de socorro vindos da residência do casal.

A denúncia relatava que uma mulher pedia socorro durante uma discussão. Em seguida, os gritos cessaram repentinamente, o que levantou suspeitas de que ela pudesse estar em perigo. Uma equipe da Polícia Militar foi até o endereço informado e, ao chegar, recebida pelo empresário, que demonstrava nervosismo e tentou impedir o acesso dos agentes à residência.

Ele alegou que havia discutido com a esposa mais cedo, porém que ela teria saído de casa. Só após contato com seu advogado, o suspeito consentiu o acesso da equipe ao imóvel. Os policiais notaram o comportamento inquieto do homem e decidiram algemá-lo para garantir a entrada segura na casa.

Dentro da residência, os militares encontraram a mulher, visivelmente abalada. Ela tremia, chorava e estava com maquiagem carregada, principalmente ao redor dos olhos.

Inicialmente, ela negou as agressões e disse não querer medidas contra o marido. Mas, após conversa reservada com uma policial feminina e apoio da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, revelou que sofre agressões constantes.

Ela contou que o companheiro a agrediu na noite anterior com socos e tapas, a enforcou e tentou tapar sua boca para impedir que gritasse por socorro.

A vítima afirmou que, após ser espancada, foi forçada a se maquiar para esconder os hematomas. Em seu depoimento, disse ainda que o marido exerce controle sobre sua rotina, proibindo-a, por exemplo, de ir à academia sozinha. As agressões, segundo ela, começaram na noite anterior após ele encontrar mensagens de um conhecido em seu celular.

Durante a discussão, o marido quebrou o celular, jogou o aparelho contra ela, a empurrou e a agrediu inúmeras vezes. Também teria ameaçado tirar a própria vida com uma faca, além de usar uma corda para intimidá-la.

Depois de retirar a maquiagem, a vítima mostrou as lesões à equipe policial. Com olhos roxos, marcas no pescoço e hematomas no braço direito, decidiu registrar a denúncia formalmente, dizendo "temer por sua vida e integridade física". Ela recusou atendimento médico imediato, mas informou que buscaria o Instituto Médico Legal (IML) posteriormente.

O empresário foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil de Minas Gerais, que segue a investigação do caso. O celular do suspeito foi apreendido. Ainda de acordo com a PM, o suspeito possui outras passagens por lesão corporal, agressão e violência doméstica.