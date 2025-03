Grande BH: homem é preso na BR-262 suspeito de fazer delivery de drogas

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Um homem de 37 anos foi preso na noite deste sábado (22/3), na BR-262, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de distribuir drogas disfarçado de entregador de aplicativo. A abordagem ocorreu no KM 316 da rodovia, durante uma operação do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito tentou despistar os policiais alegando que a moto havia ficado sem combustível. Ele empurrava o veículo no momento em que foi abordado, por volta das 19h20. Diante da justificativa e do comportamento considerado suspeito, os militares decidiram revistá-lo.

Na bolsa de entregas, foram encontrados 250 gramas de pasta base de cocaína, nove pedras de crack e seis papelotes de cocaína prontos para venda. Ao ser confrontado, o homem admitiu que fazia "delivery" de drogas na região e utilizava a motocicleta para distribuir os entorpecentes.

A PM informou ainda que o suspeito já era conhecido por envolvimento com o tráfico. Além disso, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a moto estava com o licenciamento vencido.

O homem foi detido em flagrante, e tanto os entorpecentes quanto o veículo foram apreendidos. Ele foi conduzido à delegacia de plantão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia