De bike, crianças colidem com retroescavadeira; uma tem perna esmagada

Duas crianças, de 7 e 11 anos, ficaram gravemente feridas ao colidirem com uma retroescavadeira, enquanto andavam de bicicleta, na tarde deste sábado (22/3), em Montes Claros, no Norte de Minas. O acidente aconteceu na Avenida Crisantino de Almeida Borém, no Bairro Vargem Grande II.

O impacto foi tão grande que uma das vítimas teve a perna esmagada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ambas apresentavam escoriações generalizadas e traumatismo cranioencefálico (TCE). A corporação foi acionada por volta das 13h25 para atender a ocorrência.

No local, os militares encontraram as crianças caídas no chão, sendo assistidas pelos socorristas.

Elas receberam os primeiros socorros da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa.

O condutor da retroescavadeira, cuja identidade não foi divulgada, permaneceu no local e acompanhou o resgate. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.



O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, que vai apurar as circunstâncias da colisão para entender se houve falha humana ou outro fator que tenha contribuído para o ocorrido.