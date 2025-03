MG: menino de 7 anos cai de segundo andar de casa e morre

A morte de um menino de 7 anos, que caiu de uma janela do segundo andar de uma casa em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, é investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O caso ocorreu em 9 de março, quando a criança, sem supervisão, se aproximou de um espaço onde seria instalada uma janela e caiu de uma altura entre cinco e sete metros.

No dia do acidente, o menino estava na casa de um amigo da família. O responsável pelas crianças teria descido ao andar inferior para buscar um copo d’água quando o garoto caiu. O segundo piso do imóvel está em construção, e o espaço onde seria instalada a janela não tinha vidro ou tela de proteção, de acordo com informações do boletim de ocorrências registrado na Polícia Militar (PMMG).

A criança foi socorrida com traumatismo craniano e levada ao Hospital Ana Nery, em Juiz de Fora, sendo transferida posteriormente para a Santa Casa de Misericórdia, na mesma cidade, onde permaneceu internada até essa terça-feira (18/3). O sepultamento ocorreu nessa quarta-feira (19/3) no cemitério municipal.

Agora, a Polícia Civil investiga o caso para verificar se houve negligência. Em nota, o órgão informou que equipes já estiveram no local para coletar provas e ouvir os envolvidos. "Novos depoimentos serão colhidos nos próximos dias", diz o texto.

Procurado pela reportagem, o Conselho Tutelar disse que também acompanha a situação e encaminhou um relatório ao Ministério Público da Criança e do Adolescente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia