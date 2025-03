BR-381 em Betim é parcialmente bloqueada com fogo, ameaças e saqueamento

Uma manifestação contra a morte de um adolescente que ocorreu depois de confronto policial bloqueia parcialmente a rodovia BR-381, na altura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (22/3). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão na rodovia controlando a situação.

O que inicialmente era uma manifestação se tornou um arrastão. Segundo a PRF, a rodovia chegou a ser bloqueada nos sentidos. Às 16h40, duas faixas no sentido São Paulo estavam liberadas e a pista para Belo Horizonte já estava livre.

De acordo com a PMMG, a pista foi bloqueada por pessoas que atiravam pedra, ameaçavam com armas de fogo e agrediam os motoristas. Informações preliminares indicam que um dos suspeitos ameaçava os condutores com um fuzil.

Além das ameaças, foram registradas barricadas em chamas, que impediam a passagem de veículos. Conforme a polícia, um caminhão que não conseguiu passar teve a carga saqueada.

Testemunhas relataram aos policiais que foram abordadas por traficantes armados que ordenavam que o comércio da região fosse fechado e que os comerciantes acompanhassem a manifestação na BR-381.

Ainda segundo a Polícia Militar, a confusão começou com um protesto de moradores da região contra a morte de um adolescente de 16 anos na manhã deste sábado. Segundo o boletim de ocorrência, houve uma troca de tiros em uma operação militar contra o tráfico de drogas e o adolescente foi baleado.

Conforme registros, ele foi socorrido, mas morreu no hospital. A suspeita é que a confusão e atos criminosos na rodovia tenha começado depois do comando de um traficante da região.