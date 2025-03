Dupla que furtava estepes de caminhonetes de luxo é presa pela PRF em MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta sexta-feira (14/3) que dois homens, de 21 e 23 anos, foram presos na noite de ontem (13) após serem flagrados transportando dois estepes furtados de caminhonetes de luxo no carro em que estavam. A abordagem ocorreu na BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A dupla estava em um Chevrolet Classic branco quando recebeu ordem de parada no KM 631 da rodovia. "Durante a fiscalização, os ocupantes demonstraram nervosismo e não souberam responder aos questionamentos dos policiais, o que levantou suspeitas", informou a PRF.

Durante as buscas, os dois conjuntos de rodas e pneus foram encontrados no porta-malas do carro. Questionados sobre a origem dos pneus, os suspeitos não souberam explicar, o que reforçou a suspeita de que os itens seriam de origem ilícita.

A PRF identificou que, em 26 de fevereiro, ocorreu um furto de estepes em Itumbiara (GO). O carro abordado na BR-365 apresentava as mesmas características informadas pela Polícia Militar de Goiás.

"Com a confirmação, os indivíduos admitiram que os estepes encontrados no veículo eram furtados. Eles também relataram que arrombavam as fechaduras dos veículos para cometer os furtos. Diversas ferramentas usadas nos crimes foram encontradas no interior do carro", informou a PRF.

O veículo, os estepes e os dois homens foram encaminhados para a Polícia Civil de Uberlândia.

