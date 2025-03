Homem que matou a ex com 37 facadas é condenado a 25 anos de prisão

O homem acusado de matar a ex-mulher com 37 facadas foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado, em Uberlândia. O julgamento aconteceu nessa quinta-feira (13/3), um ano após o assassinato.

O júri de Max Willian durou oito horas. A defesa tinha a estratégia de retirar circunstância qualificadora na sentença, mas não obtiveram sucesso. Com a condenação, os advogados do réu informaram que vão recorrer ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



Natália da Silva Correia, de 30 anos, foi morta com 37 facadas em 13 de março de 2024, no bairro Shopping Park, Zona Sul de Uberlândia. Ele já havia feito ameaças contra a mulher e não aceitava o fim do relacionamento.

Ele foi preso no mesmo dia pela Polícia Rodoviária Federal próximo à cidade de Morrinhos, em Goiás, com uma faca do crime no carro. Ele havia planejado o assassinato e a fuga.