Policial militar é indiciado pela morte de policial penal na Grande BH

Um policial militar foi indiciado pela morte de Hércules Silva Duca, policial penal atingido por disparo de arma de fogo após perseguição em Vespasiano, na Grande BH, em 2021. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou o suspeito em 27 de fevereiro e cumpriu mandado de busca e apreensão contra ele, assim como medida cautelar para afastamento das atividades operacionais.

O militar foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima. A possível motivação do crime não foi informada.

De acordo com os levantamentos, a cargo do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Hércules estaria sendo perseguido por um grupo de indivíduos armados. Durante a perseguição, um tiro atravessou o vidro traseiro do carro onde Hércules estava, atingindo ele na junção entre o pescoço e a cabeça.

A perícia apontou que a causa da morte foi hemorragia interna por traumatismo perfurocontuso cervical, e o exame toxicológico indicou presença de álcool no sangue da vítima. Hércules estava saindo de um evento no Bairro Fagundes e também teria efetuado disparos.

“A PCMG identificou contradições nos depoimentos dos envolvidos e obteve imagens de câmeras de segurança que mostram três indivíduos armados correndo atrás do veículo da vítima, momento em que um deles efetua um disparo”, afirmou o delegado Marcos Vinícius Martins, que presidiu o inquérito. O resultado da investigação foi encaminhado para a Justiça e Ministério Público.

