MG: casal é esfaqueado por engano enquanto dormia

Um casal foi esfaqueado dentro de casa por engano no Bairro Inconfidência, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. O crime ocorreu em 28 de fevereiro, mas os suspeitos, ambos de 20 anos, só foram presos na quinta-feira (13/3), conforme divulgou a Polícia Civil (PCMG).

Segundo as investigações, um dos criminosos invadiu a residência e atacou o homem e a mulher, enquanto eles dormiam. O comparsa ficou do lado de fora vigiando.

As vítimas foram confundidas com o sobrinho do homem atacado, que era o verdadeiro alvo. O casal recebeu atendimento médico.

De acordo com o delegado Glaydson Souza, o suspeito queria matar o novo namorado de sua ex-companheira, mas não sabia que ele e a antiga moradora haviam se mudado, e que os tios do rapaz agora viviam na casa. "O suspeito entrou na residência para matar as pessoas erradas, por não saber da mudança das vítimas que queria assassinar", disse o delegado.

Para tentar despistar a polícia, o autor escreveu "CV" na parede, referência à facção criminosa Comando Vermelho, que, pelas investigações, até agora, não tem relação com o crime. Mas, de acordo com o delegado, as investigações vão continuar agora que os principais suspeitos foram presos.