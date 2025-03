Homem morre atropelado pelo próprio carro ao tentar dar partida

Um homem de 48 anos morreu na noite dessa sexta-feira (21/3) em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, ao tentar dar a partida em seu carro empurrando-o morro abaixo. Durante a tentativa, ele tropeçou e foi atropelado pelo próprio veículo.

O acidente aconteceu por volta das 21h58, na Rua H, no Bairro Vila Paciência, próximo ao Hospital Nossa Senhora das Dores. De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG), o homem tentava fazer o Toyota Etios “pegar no tranco”, mas o veículo ganhou velocidade rapidamente, e a vítima perdeu o controle da situação.

Uma passageira de 42 anos, que estava no carro com ele, sofreu uma lesão no braço esquerdo e foi socorrida por populares ao pronto-socorro municipal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, porém, ao chegar ao local do acidente, a equipe constatou que o homem já não apresentava sinais vitais.

A PMMG isolou a área para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, que investigará as circunstâncias do acidente. Após as análises, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O trânsito na região ficou interditado até a remoção do veículo. O Toyota Etios foi apreendido e levado para um pátio credenciado.

