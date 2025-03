MG: BR-262 segue parcialmente interditada depois de 20 horas de acidente

A rodovia BR-262, na altura do município Córrego Dantas, no Centro-Oeste mineiro, tem o fluxo parcialmente interditado na manhã desta sexta-feira (21/3) devido a um acidente que aconteceu na manhã de quinta-feira (20) envolvendo duas carretas. Mesmo após 20 horas, os veículos envolvidos ainda estão no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), tratou-se de uma colisão frontal seguida de incêndio, às 10h30, na altura do quilômetro 553, na região do Alto São Francisco. Conforme registros, uma das carretas envolvidas transportava óleo vegetal, enquanto a segunda, uma carreta prancha, carregava um eixo metálico para uma usina em São Paulo.

O motorista da carreta com óleo vegetal teve o corpo encontrado no interior da cabine completamente carbonizado e não foi possível ser feita sua identificação no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), que segue com a investigação.

Já o motorista da carreta prancha conseguiu sair da cabine e foi atendido pela concessionária responsável pela rodovia sem ferimentos aparentes.

Segundo os bombeiros, a carga de óleo vegetal vazou na pista e a cabine e o tanque se incendiaram no acidente. Foi feita a contenção do vazamento e o combate às chamas e o trânsito começou a ser controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o trânsito segue em dinâmica de pare e siga às 6h desta manhã, atingindo o fluxo do município de Luz. Depois de 20 horas do acidente, os veículos ainda estão na pista.