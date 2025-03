BH: Anel Rodoviário é liberado após acidente que matou motociclista

Após três horas, às 19h, o tráfego no Anel Rodoviário, na altura do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi liberado. As pistas da rodovia, na altura do viaduto sobre a Avenida Cristiano Machado, no sentido Rio de Janeiro, foram interditadas às 16h para atendimento de uma ocorrência envolvendo uma moto e três veículos.

Apesar da liberação da via, de acordo com a BHTrans, até o início da noite haviam retenções no entorno da Estação São Gabriel. Reflexos também foram registrados na Avenida Pedro II, no sentido bairro, a partir do Anel.

Devido à colisão, a via foi interditada no sentido Rio de Janeiro, o que provocou congestionamento até o Bairro Jardim Vitória. No sentido Governador Valadares, o trânsito também está comprometido.

Com a batida, o motociclista caiu, foi atingido por um dos veículos e ficou inconsciente. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local. Segundo o Samu, uma mulher, de 35 anos, foi socorrida e encaminhada para o hospital.

