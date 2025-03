Homem é preso com R$ 100 mil em drogas no tanque de combustível

Um homem de 33 anos foi preso sob suspeita de tráfico de drogas na MG-255, próximo à Frutal, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (20/3).

Um Grupo Tático da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) localizou, dentro do tanque de combustível do carro em que ele estava, 4,3Kg de "skunk". A droga foi avaliada em aproximadamente R$ 100 mil.

Segundo informações do registro policial, a droga estava em um compartimento secreto dentro do tanque de combustível de um veículo Honda Civic emplacado no Rio de Janeiro (RJ).

"No carro havia um homem de 33 anos, natural do Maranhão, que vinha de Corumbá-MS e tinha como destino a cidade de Uberaba-MG", diz trecho do registro policial.

O homem foi preso e encaminhado, junto com a droga apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil (PCMG) de Frutal. O caso será investigado.