A Polícia Federal apreendeu 8 quilos de skunk no Aeroporto Presidente Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (1/5). A droga conhecida como super maconha estava presa com fita adesiva no corpo de um homem.

Foi a segunda vez somente esta semana que uma grande quantidade de skunk foi identificada em Confins. Na última terça-feira (30/4), uma mala com fundo falso, que escondia 13 quilos da droga, foi apreendida numa inspeção de rotina.

O suspeito iniciou a viagem em Manaus, tendo feito uma conexão em Brasília e veio para Confins. Além da droga, que estava presa em seu abdômen, o homem estava com documento falso em nome de uma pessoa com mandado de prisão em aberto.

A Polícia Federal trabalha, agora, para identificar o destino da droga e também, quem a teria enviado a Belo Horizonte. O homem realizava o trabalho de mula, ou seja, apenas fazia o transporte da droga e receberia por. O valor oferecido pelo serviço não foi revelado.