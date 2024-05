A Polícia Federal (PF) apreendeu no Aeroporto Presidente Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (30/4), uma mala com 13 quilos de skunk. A bagagem foi despachada em Santarém, no Pará, e tinha como destino o Rio de Janeiro.

A descoberta aconteceu durante uma vistoria de rotina, quando a bagagem chegou a Confins. Depois de uma análise minuciosa, foram encontrados aproximadamente 13 kg da droga chamada Skunk, que estavam no fundo falso de uma mala.

A PF instaurou inquérito para apurar quem seriam os donos do entorpecente e os receptadores. Se descobertos, eles responderão por tráfico ilícito de drogas podendo ser condenados a até 25 anos de prisão.