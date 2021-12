PRF apreende 309 Kg de maconha e 92 Kg de skunk que iriam para MG

Homem foi preso depois de capotar o carro (foto: Divulgação/PRF)

Mais 400 kg de drogas que seriam entregues em Minas Gerais foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda no Mato Grosso do Sul. Houve perseguição na ocorrência e o suspeito chegou a capotar o carro em que estava. Ele seria pago pelo transporte.Segundo a PRF, no veículo estavam 309 KG de maconha e 92,1 KG de skunk. O homem que transportava a droga tem 32 anos e disse que receberia R$ 50 mil pelo trabalho. Ele informou apenas que a droga tinha como destino um cidade mineira, mas não informou qual seria.A ocorrência começou quando policiais rodoviários federais deram ordem de parada para o motorista na rodovia BR-163, na altura do município de Rio Brilhante. O homem desobedeceu a ordem e fugiu. Houve perseguição por cerca de dois quilômetros, quando os suspeito perdeu o controle da direção e capotou o veículo.Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais. O carro estava cheio da droga, que ficou espalhada fora da pista.Tanto o veículo, com placas de Brasília (DF), quanto os entorpecentes foram entregues a ele em Amambai (MS).Após atendimento médico, o motorista flagrado no crime de tráfico de drogas foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, onde também foram entregues os mais de 400kg de drogas.