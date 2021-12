Acidente mata três crianças e dois adultos nesse domingo na Grande BH

Acidente mata cinco pessoal na região de Nova Lima (foto: Wikimedia Commons/Reprodução) Um trágico acidente deixou três crianças e dois adultos mortos, neste domingo (12/12). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro bateu de frente com uma carreta, na BR 040, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Segundo a PRF, o carro, um Fiat Uno, tem registro em Contagem e seguia no sentido Rio de Janeiro. Supostamente, o motorista teria perdido o controle do veículo, invadido a pista contrária e batido contra a carreta.





As autoridades não confirmaram, até o momento, se as vítimas pertencem à mesma família. Os documentos das crianças não foram encontrados.





O motorista do caminhão não se feriu. O teste do bafômetro não mostrou sinais de embriaguez. A documentação do veículo esté em dia e o condutor dirigia em velocidade permitida da pista.