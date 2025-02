‘James Bond’ é preso nos EUA por tráfico de drogas

O líder de um cartel de drogas mexicano conhecido por apelidos inusitados como “James Bond”, “Xmen” e “Diabolic” foi preso nos Estados Unidos nessa segunda-feira (24/2). Segundo o The New York Post, Jesús Ricardo Patrón Sánchez, de 39 anos, foi identificado pela polícia como chefe do H-2, uma operação de tráfico que, nas palavras dos promotores federais, “inundou as ruas americanas com drogas perigosas”.

A atividade enviava toneladas de heroína, cocaína, metanfetamina e outras drogas para os Estados Unidos em entregas mensais desde 2013.

Em um comunicado, o procurador dos EUA, John Durham, disse: “Sanchez foi um dos principais líderes da Organização de Tráfico de Drogas H-2, uma organização criminosa transnacional brutalmente violenta que inundou as ruas americanas com drogas perigosas e protegeu suas operações por meio de assassinato e corrupção”.

“Este escritório está comprometido em trabalhar com seus parceiros federais e internacionais para levar os líderes de organizações criminosas transnacionais à Justiça nos Estados Unidos e responsabilizá-los pela morte e destruição que eles desencadearam aqui e no exterior”, completa.

Os promotores federais explicam que Sanchez assumiu a lucrativa operação de tráfico depois que seu irmão, Juan Francisco Patron Sanchez, foi morto em 2017. A ascensão rendeu a Sanchez outro apelido: “H-3”.

O cartel foi fundado por Hector Beltran-Leyva, o “H” original. Quando a liderança foi entregue ao Sanchez mais velho, ele foi apelidado de “H-2”, enquanto seu irmão mais novo ficou conhecido como “H-3” assim que assumiu a operação.

No comando de H-3, as drogas continuaram a ser enviadas para os EUA, enquanto ele realizava lavagens de dinheiro e conspirava para matar rivais e outras pessoas que ameaçavam a execução.

No entanto, as manobras foram prejudicadas nos últimos anos, quando promotores federais e a Agência Antidrogas (DEA) foram atrás de H-3, preso no México em 2019 e extraditado para os EUA na sexta-feira (21/2).

Ele foi indiciado no sábado (22/2) e acusado de liderar uma empresa criminosa, conspirar para distribuir narcóticos em grande escala e usar armas de fogo em conexão com delitos de narcóticos. O juiz ordenou que o acusado fosse mantido preso sem fiança até o julgamento.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata