Carreta bitrem bate em carro sobre ponte e cai em rio; veja o vídeo

Uma carreta britrem caiu no Rio Grande depois de bater em carro na BR-364, sobre a Ponte Gumercindo Penteado, entre os municípios Planura (MG) e Colômbia (SP), na madrugada desta quinta-feira (20/3). Vídeos que circulam na internet mostram que antes da queda, a carreta bateu e quebrou a proteção da ponte.

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista foi socorrido e passa bem. "O motorista foi socorrido por um pescador ontem assim que ele caiu da ponte. Nós aqui do porto de pesca saímos pra socorrer, mas ele já tinha sido socorrido no momento do acidente", diz uma das testemunhas por meio de redes sociais.

Segundo nota da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi uma batida frontal entre automóvel VW Gol e a carreta bitrem. "O automóvel invadiu a contramão de direção e provocou a colisão. A carreta caiu no Rio Grande após a colisão e o automóvel ficou sobre a pista", explicou a PRF.

Os condutores dos dois veículos foram socorridos para a unidade hospitalar de Planura. Uma operação de siga e pare foi necessária para coordenar o trânsito no local, que já foi normalizado, segundo a PRF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Na manhã desta quinta-feira, trabalho conjunto de equipes do Corpo de Bombeiros, PRF, Copasa e Algar Telecom atuam na retirada da carreta do rio.