Acidente: carro de prefeitura é atingido e seis pessoas ficam feridas

Um carro da Secretaria de Saúde de Francisco Sá, município do Norte de Minas, foi atingido em um acidente com um outro veículo na BR-251. Sete pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu na altura do trevo de acesso ao Povoado de Cana Brava, na tarde de segunda-feira (17).

Conforme registros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo da prefeitura estava com dois homens, sendo um deles o condutor, e três mulheres; enquanto o segundo carro tinha o motorista e uma passageira.

No veículo da Saúde, duas mulheres ficaram retidas e precisaram ser retiradas pelos bombeiros. Dois dos homens e as quatro mulheres receberam os primeiros atendimentos por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Francisco Sá.

O terceiro homem envolvido no acidente não sofreu lesões aparentes e dispensou atendimento.

Após a condução das vítimas, os militares aplicaram serragem na via para absorver o óleo derramado na colisão e prevenir o risco de derrapagem. O tráfego na rodovia foi controlado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal.

