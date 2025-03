Dois ficam feridos em batida de carro com carreta na BR-381

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O trecho com mais acidentes da Rodovia da Morte, a BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, teve mais duas pessoas feridas em acidente na manhã deste sábado (15/03), em Sabará, na Grande BH. Só em 2024 foram 115 acidentes.

A batida entre um carro e uma carreta ocorreu na altura do KM-439, no distrito de Ravena, próximo ao Posto Fumaça, quatro quilômetros depois do acesso a Ravena, no sentido Vitória.

Trata-se de um trecho sinuoso, com curvas fechadas e forte descida. Mas dotado de terceira faixa no sentido Vitória, sendo as ultrapassagens proibidas na pista única de sentido Belo Horizonte. De acordo com informações o carro bateu lateralmente em um caminhão.

O trecho de 22 quilômetros de Sabará é o campeão de acidentes da Rodovia da Morte, tendo registrado 115 ocorrências, com 15 mortes e 174 feridos.

Na sequência vêm João Monlevade, com 60, São Gonçalo do Rio Abaixo (57), Nova Era (47) e Caeté (40).



Uma das pessoas feridas no acidente deste sábado conseguiu deixar o veículo batido e foi atendida com ferimentos leves.

O outro ocupante do veículo ficou preso pelas ferragens retorcidas e precisou de auxílio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) para ser removido.

Fora do veículo, a vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Um engarrafamento de cerca de 3 quilômetros se formou durante o atendimento.