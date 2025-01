Cratera se abre na BR-381 e causa transtornos para motoristas em Sabará, MG

Uma cratera se abriu na BR-381, no sentido Vitória (ES), em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. O problema tem gerado sérios transtornos para motoristas que trafegam pela rodovia, uma das mais movimentadas do estado.

O trecho da rodovia onde a cratera se formou, na altura do distrito de Ravena, já apresentava problemas de pavimentação, como afundamento da pista. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela manutenção da via, foi acionado, mas até o momento não há informações sobre o início dos reparos ou previsão de recuperação total da pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinalizou o local e está orientando o trânsito no trecho.Parte da via foi interditada, e os veículos estão sendo desviados para uma faixa auxiliar, o que tem causado lentidão no tráfego.

A situação acende novamente o alerta sobre a necessidade de melhorias na infraestrutura da BR-381, que frequentemente registra problemas causados por chuvas e excesso de peso dos veículos que trafegam pela rodovia, apresentando problemas como afundamento da pista e má pavimentação.