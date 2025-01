Criança de 2 anos é baleada na cabeça dentro de ônibus

Uma criança de dois anos, identificada como Mirella, foi baleada na cabeça dentro de um ônibus na tarde deste domingo (26) em Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ).



A mãe da menina informou aos agentes que a família passava pela Avenida João Ribeiro, próximo ao morro do Engenho, quando ouviu o som de disparos de arma de fogo. Em seguida, constataram que a criança havia sido baleada.

A menina foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho. Segundo a direção da unidade, a criança foi submetida a uma cirurgia e está estável no CTI.

Vídeo: veja momento em que criança é atingida por bala perdida em BH



Agentes do 3° BPM (Méier) foram acionados para verificar a entrada da vítima na unidade. De acordo com os militares, não havia operação policial no momento do incidente.



A família afirma que não sabe dizer de onde vieram os disparos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O caso foi registado na 23ª DP (Méier), que investiga as circunstâncias.