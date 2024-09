Um ônibus do sistema BRT foi atingido por um disparo na Avenida Brasil, na altura da Fiocruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (3). O vidro do coletivo estilhaçou com o impacto, mas o motorista não sofreu ferimentos.





O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está em operação desde a madrugada no Complexo da Maré, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra traficantes em várias áreas do complexo, incluindo a Vila dos Pinheiros, a Vila do João, a Baixa do Sapateiro e o Conjunto Esperança. Três pessoas morreram durante o tiroteio, até a última atualização desta reportagem.

Os policiais também receberam informações de que traficantes que participaram de um ataque a um bar, em Turiaçu, no final de semana, que deixou cinco mortos, estariam refugiados na Maré.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, uma escola da rede pública de ensino teve que suspender as atividades para garantir a integridade de alunos e professores.





Moradores relataram um intenso tiroteio nas redes sociais, e criminosos atearam fogo em barricadas para dificultar o trabalho dos agentes de segurança. Quatro blindados estão sendo utilizados nesta operação. Até o momento, não há informações sobre feridos, presos ou apreensões.





Testemunhas disseram ainda que, depois do tiroteio, um comboio formado por traficantes deixou a comunidade antes da chegada da polícia.