O homem que matou a ex-esposa na frente da filha do casal, em Patos de Minas, agrediu uma enfermeira que o preparava para uma cirurgia no Hospital Regional, neste fim de semana. Não satisfeito com a agressão, ele ainda tentou estrangular a trabalhadora.

O caso aconteceu antes de uma cirurgia que o homem faria para a remoção de uma bala alojada no crânio. Sem motivo aparente, ele teria dado um chute no rosto da enfermeira e tentado segurá-la pelo pescoço durante os preparativos do procedimento.

Segundo relatos feitos às polícias Militar e Penal, o suspeito estava algemado e ainda assim teve condições de atacar a profissional. Os policiais que faziam a escolta do homem conseguiram imobilizá-lo antes que ele conseguisse enforcar a vítima. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Patos de Minas.



Relembre o crime

No dia 25 de agosto, o homem matou a ex-esposa por ciúmes e gravou um vídeo atirando na vítima, que já estava morta. Em seguida, ele gravou um áudio tentando se justificar e postou as duas gravações nos status de um aplicativo de mensagens.

No áudio é possível ouvir a filha do casal, de 4 anos, chorando. O homem tentou se matar em seguida, mas sobreviveu e segue internado sob custódia policial até que tenha condições de deixar a unidade.