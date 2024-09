Jabuti-piranga é uma espécie silvestre que requer autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para ser mantido em cativeiro

Um filhote de jabuti-piranga foi apreendido no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (2/9). Agentes da Polícia Militar de Meio Ambiente estiveram na residência depois de uma denúncia de descumprimento da legislação ambiental.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o boletim de ocorrência, foi registrado um auto de infração no valor de R$ 18.215 contra a tutora do jabuti. Mesmo com a aplicação da multa, o animal foi deixado sob a guarda voluntária da mulher.





O animal é uma espécie silvestre e requer autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para ser mantido em cativeiro.





Durante a abordagem, segundo os militares, a mulher não apresentou nenhum documento que comprovasse a autorização, expedida por um órgão ambiental, para a manutenção do animal na residência.