BH pode ter chuva forte nas próximas horas deste sábado (22/3)

Belo Horizonte pode enfrentar chuva de intensidade moderada a forte nas próximas duas horas deste sábado (22/3) A informação foi divulgada pela Defesa Civil da capital, que alerta para pancadas de até 30 milímetros, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Mais cedo, o órgão emitiu um alerta de chuvas moderadas, válido até as 8h de domingo (23/3). A temperatura mínima registrada em BH foi de 19,8°C, e a máxima, de 29,3°C, na estação meteorológica da Pampulha. A umidade relativa mínima deve ficar em 57% ao longo da tarde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também colocou Belo Horizonte e outras 620 cidades sob alerta amarelo para chuva intensa neste sábado.

A previsão do tempo já indicava que o primeiro fim de semana do outono seria de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de precipitações, raios e ventos ocasionais.

Diante do cenário, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada, especialmente em áreas de risco. Em caso de chuva forte, a orientação é evitar lugares abertos, não se abrigar sob árvores e manter distância de postes e fiações elétricas.

Confira recomendações da Defesa Civil durante a chuva