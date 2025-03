Cobra venenosa sobe em moto e se esconde debaixo de banco

Moradores de uma casa no bairro Jaraguá I, em Montes Claros, no Norte de Minas, viveram momentos de medo na manhã deste sábado (22/3). Isto porque uma cobra coral, que é venenosa, se escondeu em uma moto.

Uma mulher acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) depois que viu a cobra subindo no veículo. O animal entrou no compartimento do banco da moto e não foi mais vista.

Os bombeiros iniciaram uma varredura no veículo mas, a princípio, não encontraram nada. Foi necessária a remoção do banco do veículo e, então, a serpente foi encontrada enrolada em um canto do compartimento interno.

A equipe retirou o animal com materiais específicos e, utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), soltou a cobra em seu habitat natural.

O que fazer?

Caso um animal silvestre seja encontrado em área urbana, o Corpo de Bombeiros orienta que a população não tente manipulá-los ou capturá-los. Isto porque a ação pode trazer riscos tanto para a vida da pessoa quanto para a vida do animal.

Por isso, a recomendação oficial é que os bombeiros sejam acionados pelo número 190.

