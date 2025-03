Imóvel onde funcionou a padaria Savassi, que deu nome à região, é demolido

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A paisagem da Savassi, um dos bairros mais conhecidos de Belo Horizonte, acaba de mudar para sempre. Neste sábado (22/3), a estrutura que abrigava a histórica Padaria Savassi foi demolida, dando espaço a um novo empreendimento comercial. O imóvel, localizado na esquina da Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Pernambuco, era muito mais do que apenas um edifício, sendo responsável por dar nome à região recheada de cultura, gastronomia e efervescência urbana.

Fundada em 1940, a Padaria e Confeitaria Savassi Ltda. nasceu na então Praça 13 de Maio, atual Praça Diogo de Vasconcelos. Com o passar dos anos, o local se tornou ponto de encontro de trabalhadores, estudantes e políticos, ajudando a consolidar a identidade da região. Em 1977, a padaria mudou-se para a Rua Rio Grande do Norte, já na área já conhecida como Savassi.

Nos últimos anos o espaço que abrigava a antiga padaria encontrava-se vazio, e sua demolição já estava prevista. No local, será erguido um edifício comercial, sob responsabilidade do Grupo Concreto. Apesar da mudança, a empresa destaca que irá preservar a história da região, com a criação de um espaço cultural no térreo do novo prédio. A declaração foi feita no ano passado para a reportagem "Savassi: uma parte da história de BH que vai ficar na lembrança", em que Miguel Safar Filho, diretor do grupo, disse que a nova construção busca valorizar a região preservando a cultura e a história da Savassi.

Na época, o projeto estava em fase de aprovação, e detalhes sobre o funcionamento do espaço cultural ainda eram incertos. “Manter e relembrar a história da cidade é sempre importante, até para as gerações futuras entenderem e saberem”, disse na ocasião Eduardo Biagioni, um dos proprietários do imóvel, dono do restaurante La Traviata, ao lado do espaço onde o prédio deve ser construído, e filho de Renato Savassi - família que deu origem à padaria.

Veja a diferença

A estrutura foi demolida neste sábado (22/3) Helvécio /EM/D.A Press Os primeiros imigrantes da família Savassi desembarcaram no Brasil em 1890 Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press A Padaria savassi original, que acabou dando nome à região... Arquivo EM Voltar Próximo

Para desenvolver o projeto, o Grupo Concreto entrou em contato com Nelson Galizzi, presidente da Associação de Moradores e Amigos da Savassi, buscando alinhar a construção à identidade cultural da região. Nelson é idealizador de iniciativas como a Via Albuquerque e a Savassi Criativa.

Legado

A história da Savassi remonta à chegada da família ao Brasil em 1890. Imigrantes italianos se estabeleceram inicialmente em cidades como Barbacena e Ouro Preto, e, posteriormente, chegaram a Belo Horizonte. Em meio às transformações urbanas da capital, a padaria da família se tornou referência gastronômica e social, reunindo clientes ilustres como Juscelino Kubitschek, Milton Campos, Pedro Aleixo, Aureliano Chaves e Tancredo Neves.

O advogado Danilo Savassi, ex-proprietário do empreendimento, relembrou em entrevista ao Estado de Minas, em 2011, que a região, inicialmente parte do Bairro Funcionários, era vista com ceticismo pelos comerciantes. "Naquela época, ninguém acreditava em comércio no Bairro Funcionários. Na Praça 13 de Maio havia apenas o Armazém Colombo, a Casa Triângulo, de material de construção, o bar do Nacif e a sinuca do Aldo", contou. (Com informações de Gustavo Werneck)

Com o tempo, a Savassi se consolidou como um dos bairros mais desejados de Belo Horizonte, repleto de cafés, restaurantes, livrarias e vida cultural pulsante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Linha do tempo de um dos símbolos de BH

1890 –Família Savassi, vinda da Itália, se estabelece em Barbacena, na Região Central. Depois, alguns se mudam para BH

1940 – Em 15 de março, a Padaria e Confeitaria Savassi Ltda. abre as portas na então Praça 13 de Maio, atual Praça Diogo de Vasconcelos ( Savassi)

1942 – Em 19 de agosto, a padaria é saqueada e incendiada, num dos ataques de populares, durante a Segunda Guerra Mundial, a estabelecimentos de alemães, italianos e japoneses

1943 – Em junho, com instalações mais modestas, a padaria é reinaugurada

1977 –Em 5 de maio, a padaria é transferida para a Rua Rio Grande do Norte, na Savassi

1990– Câmara aprova criação da Região da Savassi e, depois, do bairro de mesmo nome, desmembrado do Funcionários

2010 –Em 2 de dezembro, Câmara Municipal presta homenagem aos proprietários pelos 70 anos da Padaria Savassi

2011 – Proprietários anunciam que a padaria vai mudar para o Bairro de Lourdes

2024 – Projeto de construção de um prédio no local é anunciado por construtora, que promete manter espaço cultural contando história do bairro