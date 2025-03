Tremor de terra assusta moradores de cidade da Grande BH

Moradores de diversos bairros de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sentiram um tremor de terra na tarde deste sábado (22/3), por volta das 14h30. O evento foi confirmado pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), que registrou um abalo de magnitude 2,5—considerado de baixa intensidade.

Os relatos vieram de pelo menos dez regiões da cidade, incluindo Arquipélago Verde, Filadélfia, Centro, Angola, Espírito Santo, Alterosas, PTB, Jardim Teresópolis e até Vianópolis, um dos bairros mais afastados. Apesar do susto, a RSBR explica que tremores dessa magnitude dificilmente causam danos estruturais.

Alguns moradores recorreram à plataforma “Sentiu Aí”, do Centro de Sismologia da USP, para registrar a ocorrência. A Prefeitura de Betim informou que acionou a Defesa Civil municipal para apurar a situação. Como a cidade não possui um sismógrafo próprio, solicitou apoio do estado para investigar a origem do fenômeno.

Em nota, a administração municipal afirmou que não houve registro de feridos ou prejuízos materiais. A prefeitura também destacou que, desde o ano passado, mantém tratativas com a Defesa Civil estadual para a instalação de um sismógrafo na cidade, o que poderia facilitar a identificação de futuros eventos sísmicos.

Tremores como os deste sábado são relativamente raros em Minas Gerais, mas não inéditos. No ano passado, o estado anunciou uma parceria para a instalação de novos sismólogos na Região Central de Minas Gerais, iniciativa ainda não concretizada.

Confira a nota da Prefeitura de Betim na íntegra:

“A Superintendência de Defesa Civil recebeu relatos de moradores informando sobre um possível tremor de terra. No entanto, nenhum chamado ou ocorrência em razão de pessoas feridas ou de prejuízos a quaisquer imóveis foi registrada até o momento.

A gestão municipal informa ainda que está, desde o ano passado, em tratativas com a Defesa Civil estadual para a instalação de um sismógrafo na cidade. Como o município ainda não dispõe desse instrumento, está em contato com o Centro de Inteligência do Estado para identificar as causas dessa anormalidade relatada por moradores.”