O trio preso suspeito de invadir uma casa e render um casal e uma criança no Bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (23/3), integra uma quadrilha especializada em arrombamento residencial, conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Os três presos são suspeitos de invasões e roubos a casas em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte e estavam planejando um novo roubo.

Conforme registros, os suspeitos foram presos durante uma tentativa de roubo, enquanto mantinham a família rendida. Na ocasião, estavam rendidos os pais e uma criança de nove anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, foram apreendidas duas armas e um simulacro de arma de fogo, ferramentas para arrombamento, roupas para disfarce e um veículo de modelo Sandero preto, utilizado pelos criminosos para os crimes.

Uma aliança e outros pertences das vítimas foram recuperados e preservados.

Os indivíduos, que são do Alto Vera Cruz, Região Leste de BH, e do Aglomerado da Serra, no Centro-Sul da capital, ainda são suspeitos de invadir outras residências em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Um suspeito, que agia com o trio, segue foragido.

Com informações de Bel Ferraz