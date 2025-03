Motorista de carro de luxo aponta arma para polícia e é morto na Grande BH

Um homem, de 26 anos, foi morto a tiros durante uma abordagem policial no início da noite desse sábado (22/3), na estrada da Fazenda Bela Vista, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma informação de que um indivíduo dirigindo um carro Land Rover branco estava armado. Os policiais montaram uma blitz e, ao avistarem o veículo denunciado rebocando uma moto aquática, deram ordem de parada.

O condutor parou o carro pouco antes da blitz, o que fez com que os policiais se aproximassem do veículo e dessem ordem para que ele saísse do automóvel e colocasse as mãos na cabeça.

O motorista ignorou a ordem, pegou uma pistola no console do carro e apontou contra os militares. A PM, então, atirou contra o suspeito, que chegou a ser socorrido e levado para atendimento médico, mas morreu ao chegar na UPA.

Ainda de acordo com o registro policial, durante o socorro ao suspeito, três motocicletas acompanharam a viatura, mas nenhuma delas se aproximou.

Dentro da Land Rover, a polícia encontrou um fuzil 556 carregado e com a numeração raspada. A pistola usada pelo homem também foi apreendida. O carro passou por perícia e foi apreendido.

Em endereços ligados ao indivíduo no bairro Manacás, na Região da Pampulha, e no Conjunto Paulo VI, na Região Nordeste de BH, os policiais apreenderam, ainda, uma moto Tiger 800 clonada e um carregador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As armas usadas pelos militares na ocorrência foram apreendidas e a Corregedoria da Polícia Militar acompanhou a ocorrência. O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil que investiga o caso.