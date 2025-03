Denúncia de violência doméstica leva polícia até casal morto a facadas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 42 anos, e uma mulher, de 48, foram encontrados mortos dentro de casa na noite desse sábado (22/3), no bairro Cidade Vergani, em Pouso Alegre, na Região Sul de Minas.

Uma denúncia de violência doméstica levou a Polícia Militar até o endereço. No local, os militares encontraram móveis danificados e testemunhas relataram que escutaram gritos de socorro vindo de dentro do imóvel.

O casal foi encontrado sem vida no interior da residência com ferimentos provocados por arma branca. A mulher tinha cerca de 11 perfurações pelo corpo e o homem tinha uma perfuração no abdômen.

Ainda segundo testemunhas, o relacionamento do casal tinha um histórico de desentendimentos.

A perícia técnica compareceu ao local e recolheu três facas que podem ter sido usadas no crime. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer o crime.



