Trio que rendeu criança e casal em assalto a casa em BH é preso

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Três pessoas foram presas suspeitas de invasões e roubos a casas em toda Região Metropolitana de Belo Horizonte. O trio foi detido durante uma tentativa de assalto a uma casa no bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

A informação foi divulgada na manhã deste domingo (23/3) pela Polícia Militar.

Segundo informações iniciais da corporação, os suspeitos entraram no imóvel e renderam uma criança de 9 anos e um casal. O trio foi preso em flagrante.

Na ação, a polícia ainda apreendeu duas armas, um simulacro de arma de fogo e um veículo.

Os indivíduos, que são do Alto Vera Cruz, Região Leste de BH, e do Aglomerado da Serra, no Centro-Sul da capital, ainda são suspeitos de invadir outras residências em toda Grande BH.

A ocorrência está em andamento.