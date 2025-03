Ar-condicionado é deixado ligado e quarto pega fogo

Um ar-condicionado pegou fogo e incendiou o quarto de uma casa no Bairro Saudade, em Janaúba, no Norte de Minas Gerais, na noite desse sábado (22/3). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e informou que nenhuma pessoa estava em casa no momento do incêndio.

De acordo com a corporação, as chamas atingiram todo o quarto onde estava o aparelho e queimaram a cama e alguns móveis. No entanto, devido à grande quantidade de fumaça, toda a casa foi tomada por fuligem.

Foi necessária a utilização de 500 litros de água para controle do incêndio, conforme registros, enquanto os bombeiros utilizaram equipamentos respiratórios e de segurança no contato com fogo.

No momento do incêndio, nenhuma pessoa estava em casa e não há registro de feridos.

A corporação aconselha que a população não deixe equipamentos ligados sem nenhuma pessoa em casa. Segundo o CBMMG, equipamentos como ferros elétricos e ar-condicionado, além de alimentos em cozimento, devem ter uma atenção especial.