BH está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (23/3)

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva de 20 mm a 30 mm neste domingo (23/3). O volume de água pode vir acompanhado de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Segundo a Defesa Civil Municipal, o alerta é válido até às 8h desta segunda-feira (24/3).

A capital mineira está entre as 786 cidades do estado sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A previsão do tempo já indicava que o primeiro fim de semana do outono seria de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de precipitações, raios e ventos ocasionais.

Confira recomendações da Defesa Civil durante a chuva