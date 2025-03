O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (23/3), um alerta de “perigo potencial” para chuvas intensas durante as próximas horas. Em Minas Gerais, 786 cidades estão em alerta, incluindo Belo Horizonte.

O aviso meteorológico vale até 10h de segunda-feira (24/3) e cobre municípios das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste, Sul, Sudeste, Noroeste, Norte, Campo das Vertentes, além da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As cidades incluídas no alerta devem registrar volume de chuva de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, de até 60 km/h. Segundo o órgão, as cidades correm baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A capital mineira recebeu um alerta de pancadas de chuva até a manhã de segunda-feira. Segundo a Defesa Civil municipal, as chuvas na cidade podem vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos.

Diante da possibilidade de rajadas de vento, o instituto de meteorologia alerta para que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, uma vez que há o risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, é instruído que aparelhos elétricos e quadros gerais de energia sejam desligados, se possível.

Veja lista de cidades mineiras em alerta de "perigo potencial":